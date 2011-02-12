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Постер к сериалу Наследница
Постер к сериалу Наследница
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Киноафиша Сериалы Наследница

Наследница (2011 - 2011)

Наследница 12+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Столичная красавица-журналистка Марина получает наследство от деда – лесопилку и старый дом с большим участком земли на берегу озера. Марину на время отстранили от работы за слишком «острый» материал, и она едет в родную деревню. Деловая хватка подсказывает Марине, что ее земля у большой воды – лакомый кусок для риэлторов, а лесопилка – золотое дно. Хотя управляющий и твердит про сплошные убытки... Марина развивает бурную активность. Но осуществить грандиозные планы не так-то просто. Городская привычка идти к цели напролом приводит ее к конфликту со всей деревней. Да и криминал не дремлет, пытаясь прибрать к рукам активы новой предпринимательницы. В трудную минуту благородный сосед подставляет Марине свое крепкое мужское плечо, и вот уже столичная красавица не знает, кто ей дороже – столичный продюсер Антон или новый знакомый, фермер Костя…
 

В ролях
В ролях
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Анатолий Горячев
Анатолий Горячев
Иван Косичкин
Иван Косичкин
Олег Алмазов
Олег Алмазов
Юлия Зимина
Юлия Зимина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Наследница - Сезон 1 Сезон 1
2011, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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