Столичная красавица-журналистка Марина получает наследство от деда – лесопилку и старый дом с большим участком земли на берегу озера. Марину на время отстранили от работы за слишком «острый» материал, и она едет в родную деревню. Деловая хватка подсказывает Марине, что ее земля у большой воды – лакомый кусок для риэлторов, а лесопилка – золотое дно. Хотя управляющий и твердит про сплошные убытки... Марина развивает бурную активность. Но осуществить грандиозные планы не так-то просто. Городская привычка идти к цели напролом приводит ее к конфликту со всей деревней. Да и криминал не дремлет, пытаясь прибрать к рукам активы новой предпринимательницы. В трудную минуту благородный сосед подставляет Марине свое крепкое мужское плечо, и вот уже столичная красавица не знает, кто ей дороже – столичный продюсер Антон или новый знакомый, фермер Костя…

