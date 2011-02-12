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Наследница 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Наследница
Киноафиша Сериалы Наследница Сезоны Сезон 1

Наследница 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 февраля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наследница»

В 1-м сезоне сериала «Наследница» в центре сюжета оказывается столичная журналистка Марина. Она работает в известном издании и встречается с продюсером Антоном. Но однажды Марина публикует слишком скандальную статью, за что ее временно отстраняют от работы. В это самое время ей попадается отличный способ заработать и занять время: дедушка оставляет ей в наследство дом и лесопилку в глухой деревеньке на озере. Бросив наметанный взгляд на новые владения, девушка решает восстановить лесопилку и выгодно сдавать землю на берегу. Но ей противостоят местные жители, конкуренты и даже криминальные авторитеты.

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Наследница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 февраля 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 февраля 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 февраля 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 февраля 2011
График выхода всех сериалов
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