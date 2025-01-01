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Плотина, список сезонов

Baraj 16+
Год выпуска 2020
Страна Турция
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал FOX Türkiye

Рейтинг сериала

0.0
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5.5 IMDb
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Список сезонов сериала «Плотина»
Плотина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
39 эпизодов 17 марта 2020 - 11 мая 2021
 
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