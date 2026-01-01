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Скоро в прокате «История игрушек 5»
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Основные места съемок сериала Плотина
Стамбул, Турция
Давно не ем изюм, если он глянцевый и блестит на солнце: теперь специально мою его по методичке кондитеров
Почему нельзя оставлять открытой крышку унитаза даже на 2 часа — запомните раз и навсегда
Давно выкинула мерзкие вонючие губки для посуды: нашла бесплатную замену, которая не собирает грязь и бактерии
3 исторических сериала так хороши, что получили выше 9 баллов на IMDb: «Смотрится легко, картинка приятная»
«В жидкости вся сила!», так что пройдите тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с водоемами
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Без «Игры престолов», конечно, никуда, но в Корее сняли фэнтези не хуже: есть свой Джон Сноу, а Стена – один в один
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