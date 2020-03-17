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Плотина 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Плотина
Киноафиша Сериалы Плотина Сезоны Сезон 1

Baraj 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 39
Продолжительность сезона 78 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Плотина»

В 1-м сезоне сериала «Плотина» в центре событий оказывается одинокий строитель по имени Назым. Он руководит строительством плотины, проявляя строгость и принципиальность к подчиненным. Лицо мужчины уродуют многочисленные шрамы, связанные с загадочными событиями из его прошлого. Этот человек замкнут в себе и мало общается с людьми, но однажды любовь подстерегает и его. В интернете мужчина знакомится с очаровательной Нехир. Он никогда не видел ее в реальной жизни, однако общение с ней заставляет его снова почувствовать себя счастливым. Однажды она отправляет ему фото. Но Назым боится в ответ показать ей свое лицо…

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Плотина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 марта 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 марта 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 сентября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 сентября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 сентября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 сентября 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
29 сентября 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
6 октября 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
13 октября 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
20 октября 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
27 октября 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
3 ноября 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
10 ноября 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
17 ноября 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
24 ноября 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
1 декабря 2020
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
8 декабря 2020
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
15 декабря 2020
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
22 декабря 2020
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
29 декабря 2020
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
5 января 2021
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
12 января 2021
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
19 января 2021
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
26 января 2021
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
2 февраля 2021
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
9 февраля 2021
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
16 февраля 2021
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
23 февраля 2021
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
2 марта 2021
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
9 марта 2021
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
16 марта 2021
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
23 марта 2021
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
30 марта 2021
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
6 апреля 2021
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
13 апреля 2021
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
20 апреля 2021
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
27 апреля 2021
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
4 мая 2021
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
11 мая 2021
График выхода всех сериалов
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