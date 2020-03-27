Волю судеб успешная актриса Надежда становится матерью чужому ребенку. Ради этого она оставляет карьеру и устраивается вести кружок творчества в захолустный ДК. Постепенно Надежда начинает понимать, что не справляется с воспитанием сына – у него взрывной характер и упрямства хоть отбавляй. К счастью, на помощь Наде приходит Михаил – директор школы, где учится ее сын. Михаил, проявляя заботу о ребенке, постепенно сближается с Надей. Смогут ли два одиноких человека найти свое счастье, вопреки пересудам учителей и родителей? Узнает ли сын о том, что мама – не родная? И сможет ли Надя снова вернуться на экран, возродив свою карьеру?