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Постер к сериалу Чужой ребенок
Постер к сериалу Чужой ребенок
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Киноафиша Сериалы Чужой ребенок

Чужой ребенок (2020 - 2020)

Чужой ребенок 12+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут
О чем сериал

Волю судеб успешная актриса Надежда становится матерью чужому ребенку. Ради этого она оставляет карьеру и устраивается вести кружок творчества в захолустный ДК. Постепенно Надежда начинает понимать, что не справляется с воспитанием сына – у него взрывной характер и упрямства хоть отбавляй. К счастью, на помощь Наде приходит Михаил – директор школы, где учится ее сын. Михаил, проявляя заботу о ребенке, постепенно сближается с Надей. Смогут ли два одиноких человека найти свое счастье, вопреки пересудам учителей и родителей? Узнает ли сын о том, что мама – не родная? И сможет ли Надя снова вернуться на экран, возродив свою карьеру?

В ролях
В ролях
Ёла Санько
Ёла Санько
Евгений Кушпель
Евгений Овчинников
Евгений Овчинников
Владислав Резник
Владислав Резник
Мария Берсенева
Мария Берсенева
Елена Есипова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Чужой ребенок - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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