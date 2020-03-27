Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Чужой ребенок 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чужой ребенок
Киноафиша Сериалы Чужой ребенок Сезоны Сезон 1

Чужой ребенок 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чужой ребенок»

В 1-м сезоне сериала «Чужой ребенок» молодой актрисе Надежде пришлось в одиночку воспитывать мальчика. Ребенок не знает, что женщина, которая о нем заботится, не является его родной матерью. Она оставляет карьеру в кино и открывает творческую студию в маленьком доме культуры. Подрастая, сын доставляет героине все больше хлопот. Он окончательно отбивается от рук, демонстрируя очень импульсивный характер. Помочь в воспитании Надежде решает школьный директор по имени Михаил. Он проявляет участие к судьбе Миши. Постепенно они с Надей становятся близки. Женщина понимает, что обрела шанс создать полноценную семью.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Чужой ребенок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 марта 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 марта 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 марта 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 марта 2020
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше