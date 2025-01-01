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"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
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Покушение
16+
Год выпуска
2010
Страна
Беларусь
Эпизод длится
52 минуты
Телеканал
ТВ Центр
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Рейтинг сериала
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4.3
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Список сезонов сериала «Покушение»
Сезон 1
8 эпизодов
5 мая 2010 - 6 мая 2010
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
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