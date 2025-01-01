Постеры сериала «Покушение»

Пеннивайз только начал: следующие сезоны «Оно» будут еще страшнее — вот о чем сказала Роуз

Нед Старк мог стать королем Вестероса, но один выбор изменил историю на века: теория, которая меняет весь сюжет «Игры престолов»

5 шикарных идей для новогодних вечеринок из фильмов и сериалов: даже придумывать ничего не надо

«Больше таких не предлагать!»: эта комедия СССР с оценкой 7.7 сделала Раневскую народной артисткой – сама актриса ее терпеть не могла

Лишняя грудь и проблема с трусами: 3-й сезон «Ванпанчмена» явно создавала нейросеть — взгляните на 4 кадра и всё поймёте

В финале ее показали лишь со спины: в третьем сезоне «Уэнсдей» появится новая Аддамс — и ее роль Бертон доверил своей «музе»

Круглый покорил Балабанова и реальных бандитов: что случилось с актером, который так ярко вспыхнул в «Брате»

Между психбольницей и суицидом: Есения все-таки вернулась в 3 сезоне «Метода» – Стеклова точно жива, но явно нездорова

«Это ж надо было так перевернуть!»: только истинные киноманы узнают, что за фильм СССР анонсирует зарубежный постер (тест)

Разочаровались в «Иллюзии обмана 3»? Крепитесь: четвертая часть будет гораздо хуже (и выйдет совсем скоро)