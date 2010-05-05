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Покушение 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Покушение
Киноафиша Сериалы Покушение Сезоны Сезон 1

Покушение 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 мая 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Покушение»

В 1-м сезоне сериала «Покушение» между Джан и капитаном Красной армии Женей Костиным вспыхивает роман. Затем судьба разлучает их. Несмотря на ранение, Костин торопится на родину, чтобы отыскать возлюбленную. Однако в ее городе он обнаруживает захоронение. Сходя с ума от отчаяния, Костин попадает в плен. Представитель абвера Чертов завербовал его. Став первоклассным шпионом, Костин завоевывает доверие нацистов, но при этом пытается не нанести урона СССР. Тем временем рота генерала Данилова, который тоже был влюблен в Джан, освобождает ее родной город. Разведчики сталинской спецслужбы узнают о том, что на Данилова готовится покушение.

Рейтинг сериала

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4.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Покушение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 мая 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 мая 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 мая 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2010
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 мая 2010
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 мая 2010
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 мая 2010
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 мая 2010
График выхода всех сериалов
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