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Вопреки всему 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вопреки всему
Киноафиша Сериалы Вопреки всему Сезоны Сезон 1

Вопреки всему 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вопреки всему»

В 1 сезоне сериала «Вопреки всему» преуспевающий столичный бизнесмен Борис Тихонов переживает тяжелое время. Ни деньги, ни влияние не могут помочь, когда умирает любимый человек. Напоследок его супруга признается, что у нее была внебрачная дочь Наташа. Она родила девочку, как она полагает, от другого мужчины, когда супруг был в длительной командировке, а между ними был разлад. Чтобы не травмировать мужа, она отдала ребенка в детский дом, но следила за судьбой Наташи. Сейчас ей 18 и она едет в Москву, чтобы стать актрисой. Безутешный вдовец решает во что бы то ни стало разыскать дочку любимой женщины.

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Список серий 1-го сезона сериала «Вопреки всему» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 апреля 2014
График выхода всех сериалов
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