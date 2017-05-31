Сериал «Королева на 7 дней» – это корейская историческая мелодрама о судьбе юной королевы эпохи династии Чосон. Красавица Данген выходит замуж за императора Чунджона, однако ей суждено править всего лишь одну неделю. Затем ее свергают недоброжелатели и отправляют в ссылку на гору Инван. Эту вершину видно из королевского дворца, так что влюбленные могут издали смотреть друг на друга, однако не имеют возможности встретиться. Данген вывешивает на горе свою красную юбку, чтобы Чунджон знал о ее любви.