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Постер к сериалу Королева на 7 дней
Постер к сериалу Королева на 7 дней
Постер к сериалу Королева на 7 дней
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Киноафиша Сериалы Королева на 7 дней

Королева на 7 дней (2017 - 2017)

Seven Day Queen 16+
Год выпуска 2017
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Королева на 7 дней» – это корейская историческая мелодрама о судьбе юной королевы эпохи династии Чосон. Красавица Данген выходит замуж за императора Чунджона, однако ей суждено править всего лишь одну неделю. Затем ее свергают недоброжелатели и отправляют в ссылку на гору Инван. Эту вершину видно из королевского дворца, так что влюбленные могут издали смотреть друг на друга, однако не имеют возможности встретиться. Данген вывешивает на горе свою красную юбку, чтобы Чунджон знал о ее любви.

В ролях
В ролях
Пак Мин-ён
Ли Дон-гон
То Джи-вон
Кан Щин-иль
Ко Бо-гёль
Ён У-джин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Королева на 7 дней - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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