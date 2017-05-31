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Королева на 7 дней 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Королева на 7 дней
Киноафиша Сериалы Королева на 7 дней Сезоны Сезон 1

Seven Day Queen 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 мая 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Королева на 7 дней»

В 1 сезоне сериала «Королева на 7 дней» молодой император Чунджон из корейской правящей династии Чосон влюбляется в прекрасную девушку. Данкен отвечает ему взаимностью, однако она происходит из простой небогатой семьи, поэтому все придворные выступают против этого брака. Тем не менее правитель идет против мнения своего окружения и делает Данкен своей королевой. Но ей суждено восседать на троне недолго. Всего через семь дней во дворце начинается восстание, и девушку ссылают на гору Инван. Оттуда она подает знак своему возлюбленному, что она жива и помнит о нем: вывешивает на вершине свою алую юбку.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Королева на 7 дней» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 мая 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 июня 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 июня 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 июня 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 июня 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 июня 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 июня 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 июня 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
28 июня 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
29 июня 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
5 июля 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
6 июля 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
12 июля 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
13 июля 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
19 июля 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
20 июля 2017
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
26 июля 2017
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
27 июля 2017
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
2 августа 2017
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
3 августа 2017
График выхода всех сериалов
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