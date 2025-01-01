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Королева на 7 дней
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Королева на 7 дней, список сезонов
Seven Day Queen
16+
Год выпуска
2017
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
KBS2
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Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
7.6
IMDb
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Список сезонов сериала «Королева на 7 дней»
Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов
31 мая 2017 - 3 августа 2017
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