Мамонты
Новости
Новости о сериале «Мамонты»
Новости о сериале «Мамонты»
Вся информация о сериале
Новые проекты, сезоны и трейлеры: Okko провел презентацию будущего контента
Проморолик второго сезона «Лихих», два ответвления «Чикатило» и другие новости.
Написать
29 августа 2025 15:35
Вот это по-нашему: гид по лучшим российским фильмам и сериалам 2024 года
2024 год выдался для российского кино удачным. В нем были и высокобюджетные блокбастеры, и тихие драмы, покорившие зрителей своей искренностью, и остросоциальные проекты, и напряженные психологические триллеры. Вспоминаем 8 лучших российских фильмов и сериалов 2024 года.
Написать
13 декабря 2024 14:51
Юрий Стоянов выслеживает телефонного мошенника в трейлере сериала «Мамонты»
Дебютный эпизод удостоился приза зрительского жюри на V фестивале сериалов «Пилот».
Написать
26 ноября 2024 10:37
Объявлены победители фестиваля российских сериалов «Пилот» 2023
Главные призы смотра достались историческому детективу «Цербер» и комедии «Мамонты».
Написать
26 июня 2023 11:18
Юрий Стоянов собирается вернуть украденные у него деньги в трейлере сериала «Мамонты»
Главные роли в шоу также исполнили Марьяна Спивак и Елизавета Ищенко.
Написать
26 июня 2023 10:04
Okko готовит комедийный сериал «Мамонты» с Юрием Стояновым в главной роли
Постановкой шоу занимается создатель комедии «Далекие близкие».
Написать
9 февраля 2023 10:29
