Okko готовит комедийный сериал «Мамонты» с Юрием Стояновым в главной роли

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал комедийный сериал «Мамонты» с Юрием Стояновым («Вампиры средней полосы») в главной роли. В основной актерский состав также вошли Елизавета Ищенко («Алиса не может ждать»), Марьяна Спивак («Кто там?»), Лев Малишава («Чебурашка»), Наталья Павленкова («Мама, я дома») и Роман Хан («Неадекватные люди 2»).

В центре сюжета — пенсионер Николай Николаевич (Стоянов). Желая поменять свои жилищные условия, герой продает старую квартиру и временно переезжает к дочери в Новую Москву. Пока он коротает дни в ожидании нового дома, его обкрадывает коварный и хитроумный интернет-мошенник, лишая всех полученных с продажи недвижимости средств. Обращение в полицию не приносит никакого результата, так что Николай Николаевич решает взять дело в свои руки. Объединившись со своей 15-летней внучкой, которая лишь хочет, чтобы дед поскорее съехал с квартиры, герой погружается в прогрессивный и запутанный мир современной киберпреступности. Он учится пользоваться даркнетом, отслеживать телефоны и скачивать базы данных, чтобы вернуть украденные у него деньги.

Сериал будет состоять из десяти серий. Постановщиком выступает Иван Соснин, ранее работавший над альманахом «Иваново счастье. Новые истории» и комедией «Далекие близкие». Шоураннерами и сценаристами проекта являются Михаил Чистов («Корни») и Яна Прокопенко («257 причин, чтобы жить»).

Дата выхода «Мамонтов» пока не анонсирована.