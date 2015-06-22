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Постер к сериалу Привет, монстр!
Постер к сериалу Привет, монстр!
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Постер к сериалу Привет, монстр!
Постер к сериалу Привет, монстр!
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Киноафиша Сериалы Привет, монстр!

Привет, монстр! (2015 - 2015)

Neoreul Gieokhae 16+
Год выпуска 2015
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут
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О чем сериал

В центре событий оказывается криминалист, который вместе со своей командой раскрывает сложные преступления. Одновременно с этим главный герой ищет исчезнувшего брата. «Мой сын — монстр» — это высказывание маленький Хен обнаружил в дневнике своего отца. Отыскав отца и младшего брата в раннем возрасте, он не может избавиться от чувства вины за то, чего почти не может вспомнить. Хен вырос и стал настоящей звездой криминалистики. По всей видимости, наступил момент найти ответ на самый главный вопрос...

В ролях
В ролях
Чхве Дон-мун
Чан На-ра
Лим Джи-ын
Чхве Вон-ён
Мин Сон-ук
Со Ин-гук
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Привет, монстр! - Сезон 1 Сезон 1
2015, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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