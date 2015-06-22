В центре событий оказывается криминалист, который вместе со своей командой раскрывает сложные преступления. Одновременно с этим главный герой ищет исчезнувшего брата. «Мой сын — монстр» — это высказывание маленький Хен обнаружил в дневнике своего отца. Отыскав отца и младшего брата в раннем возрасте, он не может избавиться от чувства вины за то, чего почти не может вспомнить. Хен вырос и стал настоящей звездой криминалистики. По всей видимости, наступил момент найти ответ на самый главный вопрос...