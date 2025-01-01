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Постер сериала Привет, монстр!
Киноафиша Сериалы Привет, монстр! Сезоны

Привет, монстр!, список сезонов

Neoreul Gieokhae 16+
Год выпуска 2015
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал KBS2

Рейтинг сериала

0.0
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7.7 IMDb
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Список сезонов сериала «Привет, монстр!»
Привет, монстр! - Сезон 1 Сезон 1
16 эпизодов 22 июня 2015 - 11 августа 2015
 
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