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Привет, монстр! 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Привет, монстр!
Киноафиша Сериалы Привет, монстр! Сезоны Сезон 1

Neoreul Gieokhae 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Привет, монстр!»

В 1 сезоне сериала «Привет, монстр!» главными действующими лицами становятся пара детективов, которые сражаются в преступностью и друг с другом, но в скором времени влюбляются друг в друга. Профайлер приезжает в Корею из Соединенных Штатов Америки, чтобы присоединиться к специальному подразделению полиции Сеула. Хен блистательно умеет анализировать места преступлений и составлять психологические портреты людей. Его напарницей становится девушка, внешний вид которой никак не соответствует ее профессии. Однако она выбрала эту специальность не просто так. Девушку интересует некий тайный документ.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Привет, монстр!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 июня 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 июня 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 июня 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 июня 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 июля 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 июля 2015
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 июля 2015
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 июля 2015
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 июля 2015
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
21 июля 2015
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
27 июля 2015
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
28 июля 2015
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
3 августа 2015
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
4 августа 2015
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
10 августа 2015
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
11 августа 2015
График выхода всех сериалов
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