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Семья 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Семья
Киноафиша Сериалы Семья Сезоны Сезон 2

Aile 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 17
Продолжительность сезона 42 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Семья»

Во 2-м сезоне сериала «Семья» продолжается история влиятельной семьи, связанной с криминальным миром. Члены мафиозной структуры владеют клубным бизнесом. Но он является в некотором роде лишь прикрытием, за которым скрывается преступная империя. История началась с момента, когда глава семьи Аслан встретился с психологом по имени Девин, которая впоследствии проводила сеансы со многими его родственниками. У этих людей и вправду много подсознательных страхов, тайн и бремени тяжелого прошлого, грузом лежащего на душе. Аслан и Девин постепенно сблизились. В финале предыдущего сезона герой узнал, что девушка беременна от него.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Семья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
3 октября 2023
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
10 октября 2023
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
17 октября 2023
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
24 октября 2023
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
31 октября 2023
Серия 6 19. Bölüm
Сезон 2 Серия 6
7 ноября 2023
Серия 7 20. Bölüm
Сезон 2 Серия 7
14 ноября 2023
Серия 8 21. Bölüm
Сезон 2 Серия 8
21 ноября 2023
Серия 9 22. Bölüm
Сезон 2 Серия 9
28 ноября 2023
Серия 10 23. Bölüm
Сезон 2 Серия 10
5 декабря 2023
Серия 11 24. Bölüm
Сезон 2 Серия 11
12 декабря 2023
Серия 12 25. Bölüm
Сезон 2 Серия 12
19 декабря 2023
Серия 13 26. Bölüm
Сезон 2 Серия 13
26 декабря 2023
Серия 14 27. Bölüm
Сезон 2 Серия 14
9 января 2024
Серия 15 28. Bölüm
Сезон 2 Серия 15
16 января 2024
Серия 16 29. Bölüm
Сезон 2 Серия 16
23 января 2024
Серия 17 30. Bölüm
Сезон 2 Серия 17
30 января 2024
График выхода всех сериалов
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