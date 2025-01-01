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Семья, список сезонов

Aile 18+
Год выпуска 2023
Страна Турция
Эпизод длится 2 часа 30 минут
Телеканал Show TV

Рейтинг сериала

0.0
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6.9 IMDb
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Список сезонов сериала «Семья»
Семья - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 7 марта 2023 - 30 мая 2023
 
Семья - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
17 эпизодов 3 октября 2023 - 30 января 2024
 
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