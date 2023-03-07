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Семья 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Семья
Киноафиша Сериалы Семья Сезоны Сезон 1

Aile 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 32 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Семья»

В 1 сезоне сериала «Семья» сын Хюльи – Аслан – внешне производит впечатление самоуверенного красавца, которому все нипочем. Однако на самом деле в его жизни немало трудностей. Молодой человек занимается противозаконным бизнесом и постоянно вынужден вести двойную игру. После нервного срыва он обращается за помощью к психологу Девин. Клиент и не догадывается, что его врач сама терзается уймой сомнений и пытается решить множество внутренних проблем. Молодая женщина так глубоко проникает в душу парня, что между ними вспыхивают чувства. История любви главных героев полна испытаний...

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Семья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
7 марта 2023
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2023
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
21 марта 2023
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
28 марта 2023
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
4 апреля 2023
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
11 апреля 2023
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
18 апреля 2023
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
25 апреля 2023
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
2 мая 2023
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
9 мая 2023
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
16 мая 2023
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
23 мая 2023
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
30 мая 2023
График выхода всех сериалов
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