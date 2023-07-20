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Макс и Гусь 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Макс и Гусь
Киноафиша Сериалы Макс и Гусь Сезоны Сезон 1

Maks i Gus 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Макс и Гусь»

В 1 сезоне сериала «Макс и Гусь» Макс и Гусь с завидной регулярностью встревают в захватывающие приключения. Они попадают в перестрелку в центре города или устраивают разборку в элитном заведении. Также герои появляются то в вызывающем наряде розового кролика, то в фешенебельном смокинге. Молодые люди умеют веселиться и развлекать окружающих. Добродушный и наивный Гусь любит подтрунивать над своим приятелем. Макс же — простой парень с большим количеством страстей, проблем и недостатков. Героям не чуждо ничто человеческое. Они влюбляются, выясняют отношения с близкими и строят нелегальный бизнес.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Макс и Гусь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 июля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 июля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 июля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 июля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 июля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 июля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 июля 2023
График выхода всех сериалов
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