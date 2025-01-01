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Доктор Живаго
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Доктор Живаго, список сезонов
Доктор Живаго
16+
Год выпуска
2006
Страна
Россия
Эпизод длится
44 минуты
Телеканал
НТВ
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Рейтинг сериала
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голосов
7.5
IMDb
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Список сезонов сериала «Доктор Живаго»
Сезон 1
11 эпизодов
10 мая 2006 - 19 июля 2006
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