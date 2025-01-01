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Постер сериала Доктор Живаго
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Доктор Живаго, список сезонов

Доктор Живаго 16+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал НТВ

Рейтинг сериала

0.0
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7.5 IMDb
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Список сезонов сериала «Доктор Живаго»
Доктор Живаго - Сезон 1 Сезон 1
11 эпизодов 10 мая 2006 - 19 июля 2006
 
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