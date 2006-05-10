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Доктор Живаго 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Доктор Живаго
Киноафиша Сериалы Доктор Живаго Сезоны Сезон 1

Доктор Живаго 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 11
Продолжительность сезона 8 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Доктор Живаго»

В 1 сезоне сериала «Доктор Живаго» молодой талантливый парень по имени Юрий оканчивает медицинский институт и приступает к работе своей мечты. Он всегда хотел помогать людям и спасать жизни. Кроме того, втайне от всех он пишет неплохие стихи. Однако судьба быстро сталкивает его с суровой и грязной реальностью окружающего мира. Страна, в которой он родился и вырос в любви и заботе, разваливается на глазах. Мимо проносятся страшные войны и революции, а его маленький вклад в спасение мира кажется самому Юре незначительным. На своем веку молодому Живаго предстоит встретиться с любовью, смертью, духовным поиском и смирением.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Доктор Живаго» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2006
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 мая 2006
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 мая 2006
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 мая 2006
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 июня 2006
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
14 июня 2006
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 июня 2006
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
28 июня 2006
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
5 июля 2006
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
12 июля 2006
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
19 июля 2006
График выхода всех сериалов
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