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Совсем другая жизнь 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Совсем другая жизнь
Киноафиша Сериалы Совсем другая жизнь Сезоны Сезон 1

Зовсім інше життя 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 февраля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Совсем другая жизнь»

В 1 сезоне сериала «Совсем другая жизнь» в семействе Чащиных случается нежданная драма. Мир счастливой прежде жены и матери Маргариты рушится в одночасье. Она всегда считала себя успешной и преуспевающей во всех сферах жизни женщиной. Однако теперь выясняется, что ее обожаемая семья была лишь фарсом. Когда взрослый сын Риты попадает в аварию и оказывается в реанимации с тяжелыми травмами, она особенно надеется на поддержку мужа. Но тот так спешит в больницу, что даже случайно прихватывает с собой любовницу. Так Рита узнает, что уже много лет у нее есть конкурентка. Она не намерена мириться с унижением и подает на развод, шагнув в пропасть неопределенности.

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Список серий 1-го сезона сериала «Совсем другая жизнь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 февраля 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 февраля 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 февраля 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 февраля 2010
График выхода всех сериалов
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