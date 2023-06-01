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Асур: Познай свою темную сторону 2020 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Асур: Познай свою темную сторону
Киноафиша Сериалы Асур: Познай свою темную сторону Сезоны Сезон 2

Asur 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Асур: Познай свою темную сторону»

Во 2-м сезоне сериала «Асур: Познай свою темную сторону» Шубх готовит новую атаку, более глобальную, чем все предыдущие преступления. В своем послании он предупреждает, что грядет новый мировой порядок. Команда CBI бежит наперегонки со временем, чтобы сорвать его план. Нихил сломлен и винит себя в смерти дочери. Ди-Джея преследует прошлое, и он находит убежище, надеясь убежать от своих демонов. Но даже там он не может отделаться от тяжких мыслей. Кесар без вести исчезает, и Нихил обвиняет Расула в потере ключевого члена команды. Ребята получают ключ к разгадке, но прежде, чем они успевают остановить Шубха, Расул угрожает им смертью Нусрата.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий сериала Асур: Познай свою темную сторону График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
The Dance of Death
Сезон 2 Серия 1
1 июня 2023
The Past, the Present and the Future
Сезон 2 Серия 2
1 июня 2023
Burning the Forest
Сезон 2 Серия 3
2 июня 2023
Designing the Future
Сезон 2 Серия 4
2 июня 2023
The Countdown Begins
Сезон 2 Серия 5
2 июня 2023
The Domino Effect
Сезон 2 Серия 6
2 июня 2023
Birth of the New God
Сезон 2 Серия 7
2 июня 2023
The God's Dilemma
Сезон 2 Серия 8
2 июня 2023
График выхода всех сериалов
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