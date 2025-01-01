Постеры сериала «Асур: Познай свою темную сторону»

Вместо Мине теперь будет Боран: в 30 серии «Далекого города» зрителей ждало невероятное воскрешение из мертвых

«Голову с плеч!» — но сначала посмотрите новый трейлер «Алисы в стране чудес» со звездой «Слова пацана» и музыкой Высоцкого (видео)

Кем на самом деле была Цири в «Ведьмаке»: Сапковский называл ее просто — словом из трех букв

Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали

В новом «Человеке-пауке» дебютирует один из главных врагов Питера Паркера — в фильмах Marvel его еще не было: и актера уже нашли

«Безумно боюсь»: Фрейндлих точечно описала дружбу с Басилашвили — актер в долгу не остался

«Очень прибыльное г…»: фильмы Андреасяна подняли на смех на Первом канале — под раздачу попал и «Последний богатырь»

От Поповича до Муромца: ответьте на 5 вопросов и мы скажем, кто из «Трех богатырей» вам идеально подходит (тест)

«Не сдвинутая маньячка, как в "Трассе"»: зрителей уже зацепил детектив «Здесь все свои» с Разумовской — график выхода серий пригодится, если тоже начнете

Невозможное уравнение и астронавт-предатель: разбор самых непонятных моментов «Интерстеллара»