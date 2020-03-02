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Асур: Познай свою темную сторону 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Асур: Познай свою темную сторону
Киноафиша Сериалы Асур: Познай свою темную сторону Сезоны Сезон 1

Asur 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Асур: Познай свою темную сторону»

В 1 сезоне сериала «Асур: Познай свою темную сторону» неожиданная смерть священника прямо на глазах его сына-подростка спровоцировала широкий общественный резонанс... Нихил Наир, судебно-медицинский эксперт, 11 лет назад ушел из профессии, завел семью и начал работать в штаб-квартире ФБР. Жизнь героя меняется, когда он получает координаты неизвестного места от анонимного отправителя. Прибыв туда, Нихил видит полностью изуродованное тело, истерзанное и обугленное. Это зрелище заставит содрогнуться даже самых крутых сотрудников правопорядка. Главный герой не способен остаться в стороне и приступает к расследованию.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий сериала Асур: Познай свою темную сторону График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Мертвые могут говорить The dead can talk
Сезон 1 Серия 1
2 марта 2020
Кроличья нора Rabbit hole
Сезон 1 Серия 2
2 марта 2020
Пик-а-бу Peek - a - boo
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2020
Пепел из прошлого Ashes from the past
Сезон 1 Серия 4
2 марта 2020
У дьявола есть лицо The devil has a face
Сезон 1 Серия 5
2 марта 2020
Брандмауэр The firewall
Сезон 1 Серия 6
2 марта 2020
Пусть будет тьма Let there be darkness
Сезон 1 Серия 7
2 марта 2020
Конец это начало End is the beginning
Сезон 1 Серия 8
2 марта 2020
График выхода всех сериалов
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