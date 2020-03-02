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Постер к сериалу Асур: Познай свою темную сторону
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мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Киноафиша Сериалы Асур: Познай свою темную сторону

Асур: Познай свою темную сторону (2020 - …)

Asur 18+
Год выпуска 2020
Страна Индия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Voot
Продолжительность сериала 5 часов 44 минуты
О чем сериал

В центре событий оказывается судмедэксперт, который занимается расследованием серийных убийств, совершенных маньяком, который буквально одержим древнеиндийской мифологией. Он интересуется старинными легендами, пронизанными глубоким мистицизмом. Гений-криминалист всегда обожал исследовать мертвые тела, но 10 лет назад ушел из профессии, обзавелся семьей и занялся рутинной работой. Но тут неожиданно к нему на телефон кто-то начал присылать координаты мест, где серийный убийца оставляет трупы жертв...

Асур: Познай свою темную сторону - трейлер
Асур: Познай свою темную сторону
трейлер
В ролях
В ролях
Аршад Варси
Паван Чопра
Паван Чопра
Барун Собти
Шариб Хашми
Анупурия Гоенка
Риддхи Догра
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Асур: Познай свою темную сторону - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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