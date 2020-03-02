В центре событий оказывается судмедэксперт, который занимается расследованием серийных убийств, совершенных маньяком, который буквально одержим древнеиндийской мифологией. Он интересуется старинными легендами, пронизанными глубоким мистицизмом. Гений-криминалист всегда обожал исследовать мертвые тела, но 10 лет назад ушел из профессии, обзавелся семьей и занялся рутинной работой. Но тут неожиданно к нему на телефон кто-то начал присылать координаты мест, где серийный убийца оставляет трупы жертв...