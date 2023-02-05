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Эго 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Эго
Киноафиша Сериалы Эго Сезоны Сезон 1

EGO – Erkege Güven Olmaz
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 26 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эго»

В 1 сезоне сериала «Эго» Элиф и Эрхан без ума друг от друга. Они должны были отправиться под венец, но вместо этого встряли в крупные неприятности. Эрхан задолжал большую сумму денег, выплатить которую ему не по силам. Планы влюбленной пары на счастливое будущее рушатся. В это время Эрхану протягивает руку помощи Сибель, самоуверенная дама, руководящая фирмой, в которой он работает. Она делает молодому человеку неожиданное предложение. Сибель готова выделить сумму, которая покроет долг Эрхана, но взамен ему придется согласиться на ее условия. Дальнейшие события навсегда изменят жизнь Элиф и Эрхана.

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Список серий 1-го сезона сериала «Эго» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 марта 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
12 марта 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 марта 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
26 марта 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
2 апреля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 апреля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
16 апреля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
23 апреля 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
30 апреля 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
7 мая 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
21 мая 2023
График выхода всех сериалов
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