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Миллионы Гюнтера 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Миллионы Гюнтера
Киноафиша Сериалы Миллионы Гюнтера Сезоны Сезон 1

Gunther's Millions 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Миллионы Гюнтера»

В 1 сезоне сериала «Миллионы Гюнтера» главным действующим лицом этой истории является пес со своим личным трастовым фондом. Покровитель овчарки по кличке Гюнтер ни в чем себе не отказывает, как и люди из его окружения, которое скорее напоминает секту. На протяжении многих лет псы по кличке Гюнтер являлись обладателями несметного богатства, которое они унаследовали от влиятельной и обеспеченной аристократки в начале девяностых. Так называемая «самая состоятельная собака в мире» владеет коттеджами, яхтами и самолетами. За ней ухаживает команда, состоящая из множества людей. Но правда о богатом псе немного сложнее, чем может показаться.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Миллионы Гюнтера» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Счастливый пес Lucky Dog
Сезон 1 Серия 1
1 февраля 2023
Собачья жизнь In the Dog House
Сезон 1 Серия 2
1 февраля 2023
На пса уповаем In Dog We Trust
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2023
Наследник пса Heir of the Dog
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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