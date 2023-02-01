Пес, имеющий свой собственный трастовый фонд — не самая необычная часть этой истории. Эксцентричный опекун Гюнтера ведет роскошную жизнь, окруженный представителями элитного общества. А все потому, что немецкая овчарка, о которой он заботится, получила наследство размером в 400 миллионов долларов. История Гюнтера VI длится 20 лет. У именитой графини не было наследников, поэтому она указала в завещании свою любимую собаку Гюнтера Третьего. Однако, как сказал бы любой пес, всегда следует копнуть немного глубже.