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Киноафиша Сериалы Миллионы Гюнтера

Миллионы Гюнтера (2023 - 2023)

Gunther's Millions 16+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Пес, имеющий свой собственный трастовый фонд — не самая необычная часть этой истории. Эксцентричный опекун Гюнтера ведет роскошную жизнь, окруженный представителями элитного общества. А все потому, что немецкая овчарка, о которой он заботится, получила наследство размером в 400 миллионов долларов. История Гюнтера VI длится 20 лет. У именитой графини не было наследников, поэтому она указала в завещании свою любимую собаку Гюнтера Третьего. Однако, как сказал бы любой пес, всегда следует копнуть немного глубже.

Миллионы Гюнтера - трейлер
Миллионы Гюнтера
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Миллионы Гюнтера - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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