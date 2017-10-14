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Постер к сериалу Блэк
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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Киноафиша Сериалы Блэк

Блэк (2017 - 2017)

Beulraek 16+
Год выпуска 2017
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал OCN
Продолжительность сериала 24 часа 0 минут
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О чем сериал

Кан Ха-рам нелегко живётся, ведь с самого детства она может предсказывать смерть людей. Из-за авиакатастрофы девушка попадает в полицейский участок, где её замечает не очень компетентный детектив Хан Му-ган. Они начинают работать вместе, и Ха-рам узнает в Му-гане друга детства и первую любовь. В то же время из мира жнецов смерти сбегает проблемный новичок. На его поиски отправляется один из самых опытных жнецов. Но чтобы найти нерадивого коллегу, ему необходимо человеческое тело, и он выбирает Хан Му-гана.

В ролях
В ролях
Ким Вон-хэ
Чо Джэ-юн
Ко А-ра
Ли Эль
Сон Сын-хон
Ким Дон-джун
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Блэк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 18 эпизодов
 
Кадры из сериала
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