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Ко А-ра
Ко А-ра Ko Ah-ra
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Ко А-ра

Ko Ah-ra

Дата рождения
17 февраля 1990
Возраст
33 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Чинхэ , Кёнсан-Намдо, Южная Корея

Биография Ко А-ра

Ко А Ра (Ko Ah-ra) - известная южнокорейская актриса, которая стала популярной благодаря своим ролям в различных сериалах, включая «Вы окружены» и «Отряд Хваран».

С детства она стремилась стать актрисой, и ее дебют на телеэкране состоялся в 2003 году, когда ей было всего 13 лет. После этого она активно продолжала развиваться в этой сфере, принимая участие в более чем двадцати проектах. Одной из первых ролей, которая принесла ей широкую популярность, стала ее участие в дораме «Вернуться в 1994». После этого она приняла участие в нескольких телевизионных проектах и на данный момент участвует в разработке нескольких сериалов.

Кроме своей актерской деятельности, Ко А Ра также активно участвует в различных благотворительных мероприятиях и культурных проектах, она является очень популярной фигурой в мире развлечений и киноиндустрии Южной Кореи.

Популярные фильмы

Блэк 0.0
Блэк (2017)
Мисс Хаммурапи 0.0
Мисс Хаммурапи (2018)
Наследник 0.0
Наследник (2023)

Фильмография Ко А-ра

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 1 Сериалы 2 Актриса 3
Наследник
Наследник Gwigongja
боевик, драма, триллер 2023, Южная Корея
Смотреть трейлер
Билеты
Мисс Хаммурапи
Мисс Хаммурапи
драма, комедия, мелодрама 2018, Южная Корея
Блэк
Блэк
криминал, мелодрама, триллер 2017, Южная Корея
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