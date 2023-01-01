Ко А Ра (Ko Ah-ra) - известная южнокорейская актриса, которая стала популярной благодаря своим ролям в различных сериалах, включая «Вы окружены» и «Отряд Хваран».

С детства она стремилась стать актрисой, и ее дебют на телеэкране состоялся в 2003 году, когда ей было всего 13 лет. После этого она активно продолжала развиваться в этой сфере, принимая участие в более чем двадцати проектах. Одной из первых ролей, которая принесла ей широкую популярность, стала ее участие в дораме «Вернуться в 1994». После этого она приняла участие в нескольких телевизионных проектах и на данный момент участвует в разработке нескольких сериалов.

Кроме своей актерской деятельности, Ко А Ра также активно участвует в различных благотворительных мероприятиях и культурных проектах, она является очень популярной фигурой в мире развлечений и киноиндустрии Южной Кореи.