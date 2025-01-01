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Блэк, список сезонов

Beulraek 16+
Год выпуска 2017
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал OCN

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список сезонов сериала «Блэк»
Блэк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
18 эпизодов 14 октября 2017 - 10 декабря 2017
 
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