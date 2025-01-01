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"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
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Сериалы
Блэк
Сезоны
Блэк, список сезонов
Beulraek
16+
Год выпуска
2017
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 20 минут
Телеканал
OCN
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Рейтинг сериала
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7.8
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Список сезонов сериала «Блэк»
Сезон 1 / Season 1
18 эпизодов
14 октября 2017 - 10 декабря 2017
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