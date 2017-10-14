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Блэк 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Блэк
Киноафиша Сериалы Блэк Сезоны Сезон 1

Beulraek 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 18
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Блэк»

В 1-м сезоне сериала «Блэк» Кан Ха-рам с детства считают изгоем. Дело в том, что у странной нелюдимой девочки есть пугающий мистический дар: она имеет связь с Миром Жнецов и может предсказывать смерти других людей, так как всегда видит приближение Жнеца. Никому не хочется знать дату своей гибели, поэтому девушки все сторонятся. Так происходит, пока ее не замечает молодой веселый детектив Хан Му-ган. Когда она пытается предостеречь пассажиров о грядущей авиакатастрофе, этот парень решает поверить ее словам. Тем более в его безнадежном расследовании как раз не помешает немного чудес. Но Кан Ха-рам узнает в нем бывшего одноклассника и свою первую любовь.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Блэк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 октября 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 октября 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 октября 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
4 ноября 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
5 ноября 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
11 ноября 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 ноября 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
18 ноября 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
19 ноября 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
25 ноября 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
26 ноября 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
2 декабря 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
3 декабря 2017
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
9 декабря 2017
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
10 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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