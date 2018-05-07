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Вок любви 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Вок любви
Киноафиша Сериалы Вок любви Сезоны Сезон 1

Gireumjin Mello 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 38
Продолжительность сезона 22 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вок любви»

В 1 сезоне сериала «Вок любви» знаменитый кулинар открывает ресторан в Южной Корее, но бизнес прогорает. Главный герой находится на грани банкротства. Молодая и весьма привлекательная девушка по имени Дан Сэ У тем временем отказывается от денег, которые дарят ей гости на свадьбе. Тогда ее отец вручает ей чек на крупную сумму денег в качестве «пособия» молодоженам. Главная героиня ведет типичный образ жизни светской дамы и откровенно скучает. Но однажды все меняется, когда она случайно ест китайскую лапшу в местном ресторанчике. Ее приготовил тот самый Со Пхун, которому пришлось устроиться поваром в небольшое заведение с китайской кухней.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Вок любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 мая 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 мая 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 мая 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 мая 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 мая 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 мая 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 мая 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
15 мая 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 мая 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
21 мая 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
22 мая 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
22 мая 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
28 мая 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
28 мая 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
29 мая 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
29 мая 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
4 июня 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
4 июня 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
5 июня 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
5 июня 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
11 июня 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
11 июня 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
25 июня 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
25 июня 2018
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
26 июня 2018
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
26 июня 2018
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
2 июля 2018
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
2 июля 2018
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
3 июля 2018
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
3 июля 2018
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
9 июля 2018
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
9 июля 2018
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
10 июля 2018
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
10 июля 2018
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
16 июля 2018
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
16 июля 2018
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
17 июля 2018
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
17 июля 2018
График выхода всех сериалов
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