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Вок любви
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Вок любви, список сезонов
Gireumjin Mello
16+
Год выпуска
2018
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
35 минут
Телеканал
SBS
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Рейтинг сериала
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0
голосов
7.4
IMDb
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Список сезонов сериала «Вок любви»
Сезон 1 / Season 1
38 эпизодов
7 мая 2018 - 17 июля 2018
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667