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Напарники 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Напарники
Киноафиша Сериалы Напарники Сезоны Сезон 2

Gumbeobnamnyeo 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 32
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Напарники»

Во 2-м сезоне сериала «Напарники» главный прокурор оказывается под давлением корпорации «Сун Чжин» и пытается замести следы, ведущие к истинному преступнику. У Бэк Бома запрашивают срочное вскрытие изуродованного до неузнаваемости трупа. «Джоном Доу» оказывается доктор Кей, который раньше сотрудничал с прокуратурой. Доджи решает провести экстренный обыск в доме убитого, игнорируя решение начальства оставить все как есть. По мере того как расследование приближается к личности Чан Хола, Ын Соль все больше начинает подозревать неладное. Девушка хочет подойти к делу с другой стороны, но не получает поддержки среди коллег.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Напарники» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
3 июня 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
3 июня 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
4 июня 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
4 июня 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
10 июня 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
10 июня 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
11 июня 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
11 июня 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
17 июня 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
17 июня 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
18 июня 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
18 июня 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
24 июня 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
24 июня 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 15
25 июня 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 16
25 июня 2019
Серия 17 Episode 17
Сезон 2 Серия 17
1 июля 2019
Серия 18 Episode 18
Сезон 2 Серия 18
1 июля 2019
Серия 19 Episode 19
Сезон 2 Серия 19
2 июля 2019
Серия 20 Episode 20
Сезон 2 Серия 20
2 июля 2019
Серия 21 Episode 21
Сезон 2 Серия 21
8 июля 2019
Серия 22 Episode 22
Сезон 2 Серия 22
8 июля 2019
Серия 23 Episode 23
Сезон 2 Серия 23
9 июля 2019
Серия 24 Episode 24
Сезон 2 Серия 24
9 июля 2019
Серия 25 Episode 25
Сезон 2 Серия 25
15 июля 2019
Серия 26 Episode 26
Сезон 2 Серия 26
15 июля 2019
Серия 27 Episode 27
Сезон 2 Серия 27
16 июля 2019
Серия 28 Episode 28
Сезон 2 Серия 28
16 июля 2019
Серия 29 Episode 29
Сезон 2 Серия 29
23 июля 2019
Серия 30 Episode 30
Сезон 2 Серия 30
23 июля 2019
Серия 31 Episode 31
Сезон 2 Серия 31
29 июля 2019
Серия 32 Episode 32
Сезон 2 Серия 32
29 июля 2019
График выхода всех сериалов
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