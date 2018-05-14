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Напарники 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Напарники
Киноафиша Сериалы Напарники Сезоны Сезон 1

Gumbeobnamnyeo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 32
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Напарники»

В 1-м сезоне сериала «Напарники» Ын Соль оканчивает полицейскую академию и устраивается на работу своей мечты: она становится прокурором. Девушка верит в лучшие проявления человечности и надеется, что на этом месте она сможет спасать невинных и карать злодеев. Однако первый же день в прокуратуре разочаровывает ее. Коллегами героини становятся бездельник с вечными желудочными проблемами и сонная дама медвежьих габаритов. Причем никто из них давно не стремится спасать жизни. Получив свое первое дело, Ын Соль направляется в морг за консультацией судмедэксперта. Им оказывается замкнутый социопат Бэк Бом.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Напарники» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 мая 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 мая 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 мая 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 мая 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 мая 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 мая 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 мая 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 мая 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
28 мая 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
28 мая 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
29 мая 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
29 мая 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
4 июня 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
4 июня 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
5 июня 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
5 июня 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
11 июня 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
11 июня 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
25 июня 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
25 июня 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
3 июля 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
3 июля 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
3 июля 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
3 июля 2018
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
9 июля 2018
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
9 июля 2018
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
10 июля 2018
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
10 июля 2018
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
16 июля 2018
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
16 июля 2018
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
17 июля 2018
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
17 июля 2018
График выхода всех сериалов
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