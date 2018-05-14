В сеульском отделе прокуратуры работают настоящие профессионалы. Судмедэксперт Пэк Бэм (Чон Чжэ Ён) уже много лет проводит вскрытия и выявляет мельчайшие детали преступлений, полагаясь только на факты. Ын Соль (Чон Ю-ми), напротив, совсем недавно в должности прокурора, не боится ошибаться и принимать рисковые решения. Он буквально спит в морге и презирает живых людей. Она сочувствует жертвам преступлений и плачет во время вскрытий. Эти двое балансируют на грани ненависти и симпатии, но о чувствах приходится забыть ради общего дела.

