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Постер к сериалу Напарники
Постер к сериалу Напарники
Постер к сериалу Напарники
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Киноафиша Сериалы Напарники

Напарники (2018 - 2019)

Gumbeobnamnyeo 16+
Год выпуска 2018
Страна Корея
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 35 минут
Телеканал MBC
Продолжительность сериала 37 часов 20 минут
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О чем сериал

В сеульском отделе прокуратуры работают настоящие профессионалы. Судмедэксперт Пэк Бэм (Чон Чжэ Ён) уже много лет проводит вскрытия и выявляет мельчайшие детали преступлений, полагаясь только на факты. Ын Соль (Чон Ю-ми), напротив, совсем недавно в должности прокурора, не боится ошибаться и принимать рисковые решения. Он буквально спит в морге и презирает живых людей. Она сочувствует жертвам преступлений и плачет во время вскрытий. Эти двое балансируют на грани ненависти и симпатии, но о чувствах приходится забыть ради общего дела.
 

В ролях
В ролях
О Ман-сок
Пак Ын-сок
Ким Ён-ун
Сон Ён-гю
Ко Гю-пхиль
Чон Джэ-ён
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Напарники - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 32 эпизода
 
Напарники - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 32 эпизода
 
Кадры из сериала
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