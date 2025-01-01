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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Напарники
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Напарники, список сезонов
Gumbeobnamnyeo
16+
Год выпуска
2018
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
35 минут
Телеканал
MBC
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
8.1
IMDb
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Список сезонов сериала «Напарники»
Сезон 1 / Season 1
32 эпизода
14 мая 2018 - 17 июля 2018
Сезон 2 / Season 2
32 эпизода
3 июня 2019 - 29 июля 2019
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