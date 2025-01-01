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Постер сериала Напарники
Киноафиша Сериалы Напарники Сезоны

Напарники, список сезонов

Gumbeobnamnyeo 16+
Год выпуска 2018
Страна Южная Корея
Эпизод длится 35 минут
Телеканал MBC

Рейтинг сериала

0.0
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8.1 IMDb
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Список сезонов сериала «Напарники»
Напарники - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
32 эпизода 14 мая 2018 - 17 июля 2018
 
Напарники - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
32 эпизода 3 июня 2019 - 29 июля 2019
 
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