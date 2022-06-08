Турецкий сериал, объединяющий в себе детектив и романтическую комедию, о полицейских, изображающих семейную пару, чтобы арестовать мафиозного босса. Наз и Памир друг друга недолюбливают. Она — недавняя выпускница полицейского училища, отличница, привыкшая следовать правилам. Он — безбашенный коп, который плевать хотел на мнение окружающих. Им придется работать вместе — и не просто так, а притворившись мужем и женой. Это нужно, чтобы втереться в доверие к криминальному авторитету, который все никак не хочет давать поводов для ареста. Вот только поддельные отношения вполне способны стать реальными.