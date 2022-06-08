Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Под прикрытием
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Под прикрытием

Под прикрытием (2022 - 2022)

Gizli Saklı 16+
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал FOX Türkiye
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут
О чем сериал

Турецкий сериал, объединяющий в себе детектив и романтическую комедию, о полицейских, изображающих семейную пару, чтобы арестовать мафиозного босса. Наз и Памир друг друга недолюбливают. Она — недавняя выпускница полицейского училища, отличница, привыкшая следовать правилам. Он — безбашенный коп, который плевать хотел на мнение окружающих. Им придется работать вместе — и не просто так, а притворившись мужем и женой. Это нужно, чтобы втереться в доверие к криминальному авторитету, который все никак не хочет давать поводов для ареста. Вот только поддельные отношения вполне способны стать реальными. 

 

В ролях
В ролях
Эдже Диздар
Эдже Диздар
Синем Унсал
Синем Унсал
Хасан Эльмас
Халит Озгюр Сари
Тарду Флордун
Синаси Юртсевер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Под прикрытием - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши