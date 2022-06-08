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Под прикрытием 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Под прикрытием
Киноафиша Сериалы Под прикрытием Сезоны Сезон 1

Gizli Saklı 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Под прикрытием»

В 1-м сезоне сериала «Под прикрытием» Памир и Наз изобразят новоиспеченную супружескую пару, чтобы стать соседями и приятелями преступного клана. Их задача – предать преступников правосудию. Наз и Памер стали полицейскими и сумели добиться успеха в профессии. Начальство поручило им важную миссию, которую они должны выполнить, сыграв роли под прикрытием. Назлы и Памер никогда прежде не работали вместе. Более того, парень и девушка не особенно ладили. Но долг превыше всего. Наз и Памир отправляются в качестве гостей на ужин к лидеру преступного клана Тарыку. Их отсутствием решают воспользоваться другие члены банды, чтобы попасть в дом.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Под прикрытием» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
8 июня 2022
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
15 июня 2022
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
22 июня 2022
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
29 июня 2022
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
6 июля 2022
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
20 июля 2022
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
27 июля 2022
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
3 августа 2022
График выхода всех сериалов
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