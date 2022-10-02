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Постер к сериалу Свет жизни
Постер к сериалу Свет жизни
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Киноафиша Сериалы Свет жизни

Свет жизни (2022 - …)

Etterglød 18+
Год выпуска 2022
Страна Норвегия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал NRK1
Продолжительность сериала 5 часов 50 минут
О чем сериал

Жизнеутверждающая история о женщине, у которой диагностировали рак, но она не утратила свой позитивный настрой. Эстер исполняется 40 лет, но празднование юбилея прерывают ужасные новости: у нее обнаружили рак. Сама Эстер призывает окружающих не впадать отчаяние, хотя болезнь затрагивает не только ее, но и всех близких – в особенности ее троих детей и мужа-астрофизика Арильда, которому приходится морально готовиться взвалить на себя ответственность за семью. Не остаются в стороне и друзья – мало кто может представить себе мир, где уже не будет Эстер, которая приносит всем столько радости и положительных эмоций. 

 

В ролях
В ролях
Херман Сабадо
Сара Хорами
Пер Кьерштад Андерсен
Нина Эллен Одегор
Торбьёрн Харр
Ханне Скилле Рейтан
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Свет жизни - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
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