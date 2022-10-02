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Свет жизни 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Свет жизни
Киноафиша Сериалы Свет жизни Сезоны Сезон 1

Etterglød 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Свет жизни»

В 1-м сезоне сериала «Свет жизни» в небольшом норвежском городке проживает счастливая семья. Домохозяйка Эстер считает свою жизнь идеальной и полностью удавшейся: любимый муж, уютный дом и, конечно, троица прекрасных малышей. Она готовится к масштабному празднованию своего сорокового дня рождения с легким сердцем. На праздник съезжаются все многочисленные родные и друзья. Но в самый разгар торжества врач Эстер присылает ей результаты анализов. Неожиданно выясняется, что женщина больна раком, причем опухоль находится в критической неоперабельной стадии. Ей остается смириться и прожить остаток жизни с удовольствием.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Свет жизни График выхода всех сериалов
Сезон 1
Давайте танцевать! Nå skal du danse!
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2022
Волшебный вечер En magisk kveld
Сезон 1 Серия 2
2 октября 2022
Пакеты Pakkeforløp
Сезон 1 Серия 3
2 октября 2022
Свадьба Bryllupet
Сезон 1 Серия 4
2 октября 2022
Голубой тур Blåtur
Сезон 1 Серия 5
2 октября 2022
Нулевая точка Nullpunkt
Сезон 1 Серия 6
2 октября 2022
Время Саннхетенса Sannhetens time
Сезон 1 Серия 7
2 октября 2022
График выхода всех сериалов
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