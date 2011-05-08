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Доставить любой ценой 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Доставить любой ценой
Киноафиша Сериалы Доставить любой ценой Сезоны Сезон 1

Доставить любой ценой 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 мая 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доставить любой ценой»

В 1-м сезоне сериала «Доставить любой ценой» Ася работает хранительницей коллекции в небольшом краеведческом музее на юге страны. В начале 1941 года она, ее отец – директор музея – и его заместитель Федор надеются, что война не затронет их город, поэтому остаются в своих домах. Но к октябрю становится понятно, что конфликт затянется надолго, а с фронта поступает приказ – эвакуировать коллекцию музея как можно дальше от границы. Особую ценность представляет один экспонат, который имеет символическое значение как лично для Сталина, так и для фашистов. Ася должна во что бы то ни стало сохранить эту бесценную вещь.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Доставить любой ценой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 мая 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 мая 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 мая 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 мая 2011
График выхода всех сериалов
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