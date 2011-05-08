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Доставить любой ценой (2011 - 2011)

Доставить любой ценой 16+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут
О чем сериал

В октябре 1941 советские люди еще верили, что война с немцами не продлится дольше нескольких месяцев. Тем не менее по приказу руководства в тыл перевозят не только заводы, но и исторические ценности. В небольшом городке эвакуируют музей, уютно разместившийся в старинном монастыре. Молодая девушка Ася, ее отец-профессор да его заместитель Феденька — вот и вся охрана, на которую возложена миссия спасти для народа культурное достояние. Среди прочих экспонатов есть один особенный — он должен стать основой для выставки под патронатом самого товарища Сталина, но и у немцев на эту вещицу есть планы.

В ролях
В ролях
Евгения Брик
Евгения Брик
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов
Михаил Жонин
Михаил Жонин
Виктория Малекторович
Игорь Гнездилов
Евгений Ермаков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Доставить любой ценой - Сезон 1 Сезон 1
2011, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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