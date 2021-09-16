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Барбароссы: Меч Средиземноморья 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Барбароссы: Меч Средиземноморья
Киноафиша Сериалы Барбароссы: Меч Средиземноморья Сезоны Сезон 1

Barbaroslar: Akdeniz’in Kilici 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 32
Продолжительность сезона 64 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Барбароссы: Меч Средиземноморья»

В 1 сезоне сериала «Барбароссы: Меч Средиземноморья» бывший торговец Хызыр становится наследником огромной морской флотилии. Он решает оставить свое ремесло и пойти в услужение к султану Османской империи. Он становится капером, а затем и адмиралом турецкого флота. Вместе с ним в плавание уходят его младшие братья – молодые и отважные парни из рода Барбаросса. Очень скоро это имя становится синонимом ужаса для флота западных стран. Их называют пиратами, захватчиками и даже нечистой силой, но никто не может победить их в водах Средиземного и Эгейского моря. Между тем герои верны своему султану и действуют по кодексу чести.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Барбароссы: Меч Средиземноморья График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
16 сентября 2021
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2021
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
30 сентября 2021
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
7 октября 2021
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
14 октября 2021
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
21 октября 2021
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
28 октября 2021
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
11 ноября 2021
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
18 ноября 2021
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
25 ноября 2021
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
2 декабря 2021
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
9 декабря 2021
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
16 декабря 2021
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
23 декабря 2021
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
30 декабря 2021
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
20 января 2022
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
27 января 2022
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
3 февраля 2022
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
10 февраля 2022
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
17 февраля 2022
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
24 февраля 2022
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
3 марта 2022
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
10 марта 2022
Серия 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
24 марта 2022
Серия 25 25. Bölüm
Сезон 1 Серия 25
31 марта 2022
Серия 26 26. Bölüm
Сезон 1 Серия 26
7 апреля 2022
Серия 27 27. Bölüm
Сезон 1 Серия 27
14 апреля 2022
Серия 28 28. Bölüm
Сезон 1 Серия 28
21 апреля 2022
Серия 29 29. Bölüm
Сезон 1 Серия 29
28 апреля 2022
Серия 30 30. Bölüm
Сезон 1 Серия 30
12 мая 2022
Серия 31 31. Bölüm
Сезон 1 Серия 31
19 мая 2022
Серия 32 32. Bölüm
Сезон 1 Серия 32
26 мая 2022
График выхода всех сериалов
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